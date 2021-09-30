А на Банковій сьогодні говорили про впровадження судової реформи. За круглим столом зібралися і судді, і політики. Приводом стала вчорашня заява голови Венеційської комісії - той закликав Україну розблокувати створення Етичної ради, і дати їй можливість набрати Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Своїх кандидатів міжнародні партнери вже запропонували, справа лише за нами.

Cергій Никифоров, прес-секретар президента України: