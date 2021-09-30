На Банковій обговорили впровадження судової реформи [ Редактировать ]
А на Банковій сьогодні говорили про впровадження судової реформи. За круглим столом зібралися і судді, і політики. Приводом стала вчорашня заява голови Венеційської комісії - той закликав Україну розблокувати створення Етичної ради, і дати їй можливість набрати Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Своїх кандидатів міжнародні партнери вже запропонували, справа лише за нами.
Cергій Никифоров, прес-секретар президента України:
Андрій Єрмак від імені президента України наголосив на неприпустимості її блокування або сповільнення і необхідності судовій владі якнайшвидше надати своїх представників до Етичної ради Вищої ради правосуддя. Нагадаю, те саме сказав вчора президент венеційської комісії Джані Букікі. Він підтримав судову реформу, ініційовану президентом Зеленським, і звернувся до органів судового урядування України із аналогічним побажанням.
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Джанні Букіккіо відзначив ухвалення закону про олігархів і попросив надати комісії вже підписаний документ. Обговорили й законопроєкти про відбір та порядок призначення суддів Конституційного Суду.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський і додав: в обмін на це Україна має провести низку реформ.
А ще: і президент, і гості, говорили про головний виклик перед світом: як побороти ковід і вижити після пандемії.
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