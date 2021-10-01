В Киеве парень за рулем Mini Cooper снес отбойник и вылетел в кювет (видео) [ Редактировать ]
Источник: Еспресо.TV
В ночь на 1 октября в Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб молодой мужчина. Об этом сообщает столичная полиция.
Авария произошла на Троещине при выезде с улицы Оноре де Бальзака на проспект Романа Шухевича. 24-летний водитель автомобиля Mini Cooper не справился с управлением, в результате чего машина налетела на бордюрный камень, снесла отбойник и вылетела в кювет.
Как сообщают "Вартові Еспресо", по словам очевидцев, автомобиль, кувыркаясь, пролетел около 70 метров, пока не остановился в лесополосе.
Проезжавшие мимо водители кинулись на помощь, вытащили мужчину из разбитой машины и вызвали скорую помощь. Прибывшие медики лишь констатировали смерть пострадавшего.
Причины аварии будут устанавливать следователи. По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
Напомним, что на днях в Киеве на проспекте Романа Шухевича пассажир такси случайно убил сильным ударом пьяного мужчину, который цеплялся к заправщику на АЗС.
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