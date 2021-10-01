Криворізьке "нардеп-тріо" Юрій Корявченков, Олена Криворучкіна та Володимир Захарченко грає в інтересах мільйонерів, а екологія міста погіршується. Про це у своєму блозі на "Цензорі" пише голова громадської організації "Безпека та взаємодія в Україні", співзасновник та координатор волонтерського проєкту СтопТерор Семен Кабакаєв, передают "Українські новини".

"Зеленський ще два роки тому відвідав Кривий Ріг та зазначив, що пріоритетом Мінекології має бути вирішення екологічних проблем міста. Та де там! З тих пір жодних покращень для містян не відбулося! Навіть більше, наразі мова йде про колапс, екобіду та поглиблення ситуації з жахливою якістю повітря та води у Кривому Розі", - зазначив активіст.

За його словами, проблемами міста мають опікуватися народні депутати мажоритарники, яких містяни обрали на виборах. Такими депутатами після виборів у 2019 році стали в минулому актор "Кварталу 95" Юрій Корявченков, знавець з хімії та біології Олена Криворучкіна та екс-міліціонер Володимир Захарченко.

"Але, як стало відомо, ці персоналії, отримавши мандати, зовсім не поспішають допомагати Кривому Рогу. У чому досягли успіху згадані народні обранці, так це у скандалах, корупції та змовах з метою особистого збагачення", - пише Семен Кабакаєв.

ВІн зазначив, що у своїх передвиборчих обіцянках нардеп Криворучкіна говорила про "вирішення екологічних проблем Кривого Рогу".

"У місті розповідають, що немає жодних свідчень того, що Криворучкіна робить щось на користь міста. Проте є достовірні дані про зв’язки нардепши з відомими мільйонерами регіону – агробароном Олександром Фастовцем та металургом Валерієм Греськом", - йдеться у блозі активіста. Як пояснює Кабакаєв, Криворучкіна їздить зовсім не на Рено Логан, вказаному у декларації, а на Volkswagen Touareg, який вона начебто придбала у автосалоні свого близького друга Валерія Гресько. "Але в декларації цього авто немає. Викликають сумніви у тому, чи дійсно Олена Криворучкіна працює на інтереси містян, бо скидається на те, що вона захищає інтереси товстосумів, забувши про свої передвиборчі обіцянки", - говорить автор блогу.

"Три мажоритарних товариша-депутата "Слуги народу" за час своєї каденції (що ще не закінчилася!!!) показують усі ознаки роботи «на дядю», допомагають бізнесменам, виступають у ролі їх особистих опікунів та "янголів-охоронців". А що ж Кривому Рогу достається від обраних містом слуг народних? Вкрадені з бюджету кошти, нульове вирішення проблемних питань, ігнор екологічної катастрофи", - резюмує у блозі Семен Кабакаєв.

Нагадаємо, раніше журналісти Кривого Рогу опублікували розслідування, де вказали на зв’язки трьох депутатів "Слуги народу" з бізнесменами – в минулому вихідцями з "Партії регіонів"/ "Оппоблоку".