Мощный тайфун "Миндулле" охватил японское Токио. В результате чего было сегодня отменено 357 авиарейсов, а без света остались жители более 6 тысяч домов. Об этом сообщает NHK.

Кроме этого, в результате непогоды было отменено паромное сообщение в Токийском заливе и перекрыто несколько железнодорожных сообщений между Токио и городом Нагоя.

Известно, что тайфун сейчас находится рядом с островом Хонсю и со скоростью 35 километров в час направляется на северо-восток.

Отмечено, что порывы ветра время от времени достигают в центре атмосферного вихря достигают 60 метров в секунду.

Ожидается, что тайфун нанесет удар на префектуру Тиба, поэтому местная власть обращается к жителям города Кацуура с просьбой покинуть свои дома.

Сейчас к эвакуации готовятся почти 7 тысяч человек.

Ранее мы писали, что власти испанского острова Ла Пальма решила эвакуировать жителей еще трех городов через дальнейшую активность вулкана Кумбре Велья. Лава уже распространилась на 240 гектаров. Разрушено около 400 домов.

Кроме того, в Гватемале произошло извержение самого активного вулкана Центральной Америки Фуэго. Лава прошла около 6 километров и достигла подножия горы, облако, образовавшееся в результате извержения, может привести к выпадению пепла в населенных пунктах, которые расположены ближе всего к склону горы.

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