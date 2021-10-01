Город Владимир-Волынский, который находится в Волынской области, получит новое название. Такое решение приняли в его городском совете.

Таким образом, теперь город получит историческое название "Владимир". За решение проголосовали все депутаты, которые в тот момент присутствовали на сессии, кроме одного.

Отмечается, что теперь должно быть инициировано ходатайство перед Волынским областным советом о внесении представления в Верховную Раду Украины о возвращении городу Владимиру-Волынскому исторического названия.

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Кроме того, международный аэропорт "Днепропетровск" официально переименовали. Жители области смогут проголосовать, в честь какого знакового деятеля будет назван аэропорт, до конца следующего года начнет работу новый терминал, а до конца 2023 в Днепре будет и новая взлетно-посадочная полоса.

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