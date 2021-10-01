5 жовтня в Києві пройде "KYIV GLOBAL SUMMIT - ініційована жінками України ефективна платформа посилення жіночого лідерства, підвищення ролі жінок у суспільно-політичному житті та пошуку нових ідей і рішень для побудови інклюзивного, мирного, безпечного та сталого світу.

З 2018 року участь у заходах KYIV GLOBAL SUMMIT взяли понад 120 топ-спікерів та 3500 учасників з різних країн світу. Серед них - політичні діячі, урядовці, депутати Європарламенту та національних парламентів, народні депутати України, дипломати, голови міжнародних організацій, міські голови та депутати місцевих рад, лідери думок, правозахисники, експерти."

УЧАСНИКИ KYIV GLOBAL SUMMIT:

депутати Європарламенту та Національних парламентів країн світу;

народні депутати України, серед яких депутати ОПЗЖ Юрій Бойко та Наталія Королевська;

представники міжнародних організацій;

представники іноземних дипломатичних місій;

члени міжнародних парламентських організацій та асамблей (Парламентської асамблеї Ради Європи, ПА ЄВРОНЕСТ, ПВ Центральноєвропейської ініціативи тощо);

члени Кабінету Міністрів України та представники центральних та місцевих органів виконавчої влади;

міські голови та депутати місцевих рад;

представники експертно-аналітичного середовища:

науково-дослідницькі інститути

незалежні аналітичні центри

лідери громадянського суспільства:

неурядових громадських організацій

жіночих об’єднань та рухів

благодійних фондів

волонтерських та правозахисних організацій

провідні мас-медіа

Організатори та партнери саміту:

Міжфракційне депутатське об’єднання Верховної Ради України "Жінки. Мир. Безпека";

Національна платформа "Жінки за Мир" - найвпливовіше жіноче об‘єднання в Україні, яке нараховує понад 200 тисяч учасниць.

Основні пріоритети Платформи: