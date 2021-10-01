В Києві пройде "KYIV GLOBAL SUMMIT" [ Редактировать ]
5 жовтня в Києві пройде "KYIV GLOBAL SUMMIT - ініційована жінками України ефективна платформа посилення жіночого лідерства, підвищення ролі жінок у суспільно-політичному житті та пошуку нових ідей і рішень для побудови інклюзивного, мирного, безпечного та сталого світу.
З 2018 року участь у заходах KYIV GLOBAL SUMMIT взяли понад 120 топ-спікерів та 3500 учасників з різних країн світу. Серед них - політичні діячі, урядовці, депутати Європарламенту та національних парламентів, народні депутати України, дипломати, голови міжнародних організацій, міські голови та депутати місцевих рад, лідери думок, правозахисники, експерти."
УЧАСНИКИ KYIV GLOBAL SUMMIT:
- депутати Європарламенту та Національних парламентів країн світу;
- народні депутати України, серед яких депутати ОПЗЖ Юрій Бойко та Наталія Королевська;
- представники міжнародних організацій;
- представники іноземних дипломатичних місій;
- члени міжнародних парламентських організацій та асамблей (Парламентської асамблеї Ради Європи, ПА ЄВРОНЕСТ, ПВ Центральноєвропейської ініціативи тощо);
- члени Кабінету Міністрів України та представники центральних та місцевих органів виконавчої влади;
- міські голови та депутати місцевих рад;
- представники експертно-аналітичного середовища:
- науково-дослідницькі інститути
- незалежні аналітичні центри
- лідери громадянського суспільства:
- неурядових громадських організацій
- жіночих об’єднань та рухів
- благодійних фондів
- волонтерських та правозахисних організацій
- провідні мас-медіа
Організатори та партнери саміту:
- Міжфракційне депутатське об’єднання Верховної Ради України "Жінки. Мир. Безпека";
- Національна платформа "Жінки за Мир" - найвпливовіше жіноче об‘єднання в Україні, яке нараховує понад 200 тисяч учасниць.
Основні пріоритети Платформи:
- мотивування жінок до лідерства,
- розширення представництва жінок у політиці та владі,
- посилення ролі жінок у миротворчих процесах та постконфліктному відновленні,
- захист базових прав та свобод людини
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