В субботу, 2 октября, народные депутаты планируют встретиться с силовиками и правоохранителями, а также заслушают президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.

"Слуги" хотят при участии представителей силовых министерств и правоохранительных органов подвести итоги работы и обсудить ключевые идеи законопроектов, которые будут подаваться на рассмотрение парламента.

Кроме того, депутаты будут работать в группах над детализацией "Плана трансформации страны", после чего презентуют свои наработки для дальнейшего обсуждения.

Планируется рассмотреть следующие направления:

военная безопасность и международные отношения;

энергетическая независимость и зеленая трансформация;

человеческий капитал;

технологическое развитие и рыночные трансформации;

инфраструктура и местное развитие;

продовольственный хаб;

цифровой хаб;

верховенство права.

В обсуждении итогов работы групп примет участие президент Владимир Зеленский. Он также выступит с речью.

На основании итогов планируют создать план для команды на ближайшие два с половиной года.

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