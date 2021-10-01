Встреча с силовиками и выступление Зеленского: план заседания на 2 октября [ Редактировать ]
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В субботу, 2 октября, народные депутаты планируют встретиться с силовиками и правоохранителями, а также заслушают президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук.
"Слуги" хотят при участии представителей силовых министерств и правоохранительных органов подвести итоги работы и обсудить ключевые идеи законопроектов, которые будут подаваться на рассмотрение парламента.
Кроме того, депутаты будут работать в группах над детализацией "Плана трансформации страны", после чего презентуют свои наработки для дальнейшего обсуждения.
Планируется рассмотреть следующие направления:
- военная безопасность и международные отношения;
- энергетическая независимость и зеленая трансформация;
- человеческий капитал;
- технологическое развитие и рыночные трансформации;
- инфраструктура и местное развитие;
- продовольственный хаб;
- цифровой хаб;
- верховенство права.
В обсуждении итогов работы групп примет участие президент Владимир Зеленский. Он также выступит с речью.
На основании итогов планируют создать план для команды на ближайшие два с половиной года.
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