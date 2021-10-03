В Афганистане возле мечети произошел смертоносный взрыв [ Редактировать ]
Вблизи мечети Идгах, которая находится на территории столицы Афганистана Кабула, произошел разрушительный взрыв, вследствие которого погибли люди. Об этом сообщает местный телеканал "Кабул" на своей странице в Twitter.
Во время детонации в мечети происходило прощание с матерью Забихуллы Муджахида, который является одним из представителей террористической группировки "Талибан", которая захватила власть в стране. Известно, что взрыв унес жизни 12 человек, а также 32 человека получили ранения различной тяжести.
Отмечается, что рядом с мечетью также произошла перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками группировки "Исламское государство в Хорсане".
Читайте также, в столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв. Сейчас нету сообщений о жертвах либо же пострадавших в результате новых детонаций, также истинные причины взрывов сейчас устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.
Кроме того, в результате серии взрывов около аэропорта в Кабуле погибли 90 человек, еще более 150 получили ранения. Несколько контролируемых взрывов в Кабуле устроили американские военные, чтобы уничтожить военные запасы.
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