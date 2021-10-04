НБУ снизил официальный курс доллара на 4 октября [ Редактировать ]
Официальный курс гривны к доллару на 4 октября установлен на уровне 26,61 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста в течение двух дней подряд.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Национальный банк Украины (НБУ) на 4 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,61 гривен за 1 доллар (-0,0075 грн). При этом курс доллара на 1 октября составляет 26,6175 гривен за 1 доллар.
Ранее сообщалось, что Китай запретил криптовалюты. Читайте также о том, что биткоин "взлетел" до максимума за 2 месяца.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Официальный курс гривны к доллару на 1 октября установлен на уровне 26,61 гривен за доллар
Национальный банк Украины (НБУ) на 30 сентября 2021 года установил курс евро
Национальный банк Украины (НБУ) на 30 сентября 2021 года установил официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) на 27 сентября 2021 года установил официальный курс
Национальный банк Украины (НБУ) на 22 сентября 2021 года установил официальный курс