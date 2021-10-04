Официальный курс гривны к доллару на 4 октября установлен на уровне 26,61 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста в течение двух дней подряд.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 октября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,61 гривен за 1 доллар (-0,0075 грн). При этом курс доллара на 1 октября составляет 26,6175 гривен за 1 доллар.

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