Зо двадцять киян організувалися і вирішили навести лад на столичних Совських ставках.

У Києві на толоку вийшли десятки людей, щоб причепурити Совські ставки. Зібрали гори непотребу, який засмічує водойму та прилеглу територію. Та, як кажуть самі активісти, марно. Чому - про це далі.

Озброїлися пакетами й рукавичками і йдуть на генеральне прибирання. Зо двадцять киян організувалися і вирішили навести лад на столичних Совських ставках.

Знайшли багато пляшок від горілки, знайшли пляшки від бояришника. Що далі в хащі, то цікавіші знахідки.

Кияни зазвичай приїжджають сюди відпочити компанією, посмажити м'ясо. І це попри занедбану територію: аварійні дерева та розкиданий непотріб.

Ганна, екоактивістка:

Треба враховувати, що дерева старі, щоб безпечно було людям пересуватися, бо тут люди і велосипедами їздять, і з дітлахами гуляють, треба убрати до того, як впали на голову.

І щоб вивезти все це сміття пакетів виявилося замало. Знадобився ще й садовий реманент.

Ганна, екоактивістка:

От пилка на довгій ручці, зручно гілки, які на деревах, але які вже аварійні. Пилка з короткою ручкою те, що впало, але велике і не можна віднести. Граблі - це взагалі наш головний інструмент, тому що з води діставати пакети, пляшки.

Кілька годин роботи і ось результат - сміття зібрали. Та самими тільки суботниками, кажуть активісти, проблеми не вирішити. Інша річ, якби тут облаштували екопарк.

Анастасія Погорєлова, екоактивістка:

Тут гніздяться купа птахів, тут є червонокнижні черепахи, тобто тут такий осередок природи посеред міста.

Ганна, екоактивістка:

Це можна підтримувати, щоб воно було природою серед міста для містян.

Чиновники кажуть, створення парку вже погодила столична комісія з питань екології. Далі - справа за депутатами.

Олександр Возний, начальник Управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації:

Це перспективна територія для створення парку, прибираємо цю територію від сміття. Того тижня відбулося засідання комісії з питань екології Київської міської ради. На якому була підтримана ініціатива про створення на цій території парку. Далі в нас є процедурні кроки, які ми повинні витримати. Але сподіваюся, що за це ще має проголосувати Київська міська рада. Думаю, з цим проблем не буде.

Під екопарк віддадуть 19 гектарів ставків. Проєкт землеустрою має розробити Київзеленбуд.