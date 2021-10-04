Заморозки и тепло: прогноз погоды на 4 октября [ Редактировать ]
Синоптики дали прогноз погоды на 4 октября. Так, обещают, что будет солнечная и теплая погода днем, но ночью прогнозируют заморозки.
Температура воздуха составит:
- на западе днем +13+21, а ночью +3+8,
- на севере днем +11+14, а ночью +3+5,
- на востоке днем +11+15, а ночью +3+5,
- на юге днем будет +14+17, а ночью +3+9,
- в центре днем будет +12+15, а ночью +3+5.
В Киеве теплая и солнечная погода. Температура воздуха днем составит +14+16, а ночью +3+5.
Читайте также, в октябре погода в Украине заметно испортится. Синоптики прогнозируют холод и первый снег, поэтому первая декада октября будет холодная и мокрая (сильные грозы по всей стране).
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