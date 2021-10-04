Международный день врача: красивые поздравления в стихах и картинках [ Редактировать ]
Ежегодно в первый понедельник октября все медработники мира отмечают свой профессиональный праздник Международный день врача. Он считается днем солидарности всех сотрудников медицинской отрасли в учреждениях во всех уголках мира.
Podrobnosti.ua собрали лучшие поздравления для всех представителей столь важной профессии, без которой общество не представляет своего существования.
Пусть в этот день
Оставят вас заботы.
Здоровья вам!
Да меньше вам работы.
Родных почаще видеть,
А в делах — успеха.
Всегда быть оптимистом,
Обаянья, смеха,
Крепчайшего здоровья!
Радости, любви!
Удачи, пусть цветными будут сны!
***
Без докторов мы никуда:
Мы к ним идем, когда беда,
Им свою жизнь мы доверяем.
Мы труд их очень уважаем.
Врачей сегодня поздравляем.
Здоровья, счастья им желаем.
Пусть будет в жизни всё отлично —
Как на работе, так и в личном!
***
Фото: Joy Pup
***
© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-vracha/
***
В День врача вам поздравления,
Низкий вам поклон за все.
Ведь подставить вы готовы
Страждущим свое плечо.
Силы пусть не покидают,
Будет счастлива семья,
В праздник благ, добра и взлетов
От души желаю я.
© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-vracha/
https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-vracha/
Желаем вам сил и терпения роста.
Желаем решений так долго искомых,
И вслед — результатов в работе весомых.
Желаем здоровья, зарплаты достойной,
Диагнозов точных, дежурств поспокойней,
Держать руку твердо на пульсе открытий.
Врачи, поздравленья сегодня примите.
© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-vracha/2.htm
Фото: mir-animashki.com
***
Без вас прожить нам очень сложно,
Порой и вовсе — не дано,
И потому желаем сердцем
Вам, доктора, добра всего!
Здоровья, мудрости, смекалки,
На совесть долг свой исполнять,
Зарплаты честной и достойной,
И в личной жизни процветать!
***
С Международным днем врача
Вас искренне сегодня поздравляем,
О всех своих победах привыкли вы молчать,
Но вы для нас — спасители, и мы молчать на станем!
Вы жизни людям дарите, здоровье продлеваете,
Своим умением в работе вы чудо совершаете,
Так дай вам Бог счастливых много лет
Жить в радости, не зная бед!
***
Фото: Nv.ua
© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-vracha/2.htm© https://pozdravok.ru
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