Ежегодно в первый понедельник октября все медработники мира отмечают свой профессиональный праздник Международный день врача. Он считается днем солидарности всех сотрудников медицинской отрасли в учреждениях во всех уголках мира.

Podrobnosti.ua собрали лучшие поздравления для всех представителей столь важной профессии, без которой общество не представляет своего существования.

Пусть в этот день

Оставят вас заботы.

Здоровья вам!

Да меньше вам работы.

Родных почаще видеть,

А в делах — успеха.

Всегда быть оптимистом,

Обаянья, смеха,

Крепчайшего здоровья!

Радости, любви!

Удачи, пусть цветными будут сны!

***

Без докторов мы никуда:

Мы к ним идем, когда беда,

Им свою жизнь мы доверяем.

Мы труд их очень уважаем.



Врачей сегодня поздравляем.

Здоровья, счастья им желаем.

Пусть будет в жизни всё отлично —

Как на работе, так и в личном!

***

Фото: Joy Pup

***

© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-vracha/

***

В День врача вам поздравления,

Низкий вам поклон за все.

Ведь подставить вы готовы

Страждущим свое плечо.



Силы пусть не покидают,

Будет счастлива семья,

В праздник благ, добра и взлетов

От души желаю я.

© https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-vracha/

***

https://pozdravok.ru/pozdravleniya/prazdniki/den-vracha/