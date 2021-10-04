Препарат для иммунизации от коронавирусной инфекции, производства компании Moderna, остался лишь в Ривненской области, однако его вскоре заберут для национальных нужд. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью изданию "Фокус".

По его словам, эту вакцину в стране не утилизировали и она была получена в рамках гуманитарной помощи. Moderna распределялась двумя большими партиями.

Все регионы, в том числе Донецкая область, отчитались, что полностью использовали полученные препараты, списаний не было. Есть только одно обращение от Ровенской области, где осталось 3-4 тыс. доз еще замороженной вакцины. Мы ее заберем на национальный уровень и используем.

Отмечается, что официально заявленный срок ее использования заканчивается 31 декабря 2021 года, но после разморозки он сокращается 30 дней.

Читайте также, в Украине вполне реально локализовать производство вакцин от COVID. В том числе крупнейших мировых производителей Pfizer и Moderna, даже реагенты для производства вакцин должны поставлять украинские химические заводы.

Кроме того, на национальном складе Украины по состоянию на 26 августа не осталось вакцины против COVID-19 производства американской компании Moderna. Она есть только в регионах и ​только для второй дозы, в сентябре вакцину Moderna в Украину не поставят, уточнили в Минздраве.

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