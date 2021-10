В 2021 году лауреатами Нобелевской премии по медицине стали ученые-медики Дэвид Джулиус и Ардэм Патапутиан. Победители были объявлены комитетом.

Таким образом, награда присуждена ученым за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновение. Известно, что ранее в биологии не существовало понятия о том, как тепло, холод, а также прикосновения способны вызвать сигналы в нервной системе.

Отмечается, что новые исследования призваны открыть методы лечения ряда болезней, в перечень которых входит и хроническая боль.

