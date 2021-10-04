В 2021 году лауреатами Нобелевской премии по медицине стали ученые-медики Дэвид Джулиус и Ардэм Патапутиан. Победители были объявлены комитетом.

Таким образом, награда присуждена ученым за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновение. Известно, что ранее в биологии не существовало понятия о том, как тепло, холод, а также прикосновения способны вызвать сигналы в нервной системе.

Отмечается, что новые исследования призваны открыть методы лечения ряда болезней, в перечень которых входит и хроническая боль.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

Читайте также, шведская королевская академия наук объявила имена лауреатов Нобелевской премии по экономике. Премию присудили американцам Полу Милгрому и Роберту Уилсону - за развитие теории аукционов, потомки основателя премии данную номинацию не поддерживают.

Кроме того, норвежский нобелевский комитет объявил в Осло лауреата премии мира за 2020 год. Им стала Всемирная продовольственная программа ООН - крупнейшая гуманитарная организация, борющаяся с голодом, в 2019 году ООН в рамках своей продовольственной программы помогла почти 100 млн человек.

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