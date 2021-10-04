"Нафтогаз Украины" и около 30 поставляющих компаний создали балансирующую группу для устойчивого газоснабжения населения. Об этом в своем ФБ написал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, который назвал этот шаг "мини-революцией на газовом рынке". Сообщают "Українські новини".

"Отныне практически весь сегмент поставок газа населению начал работать в составе Балансирующей группы, созданной национальной компанией Нафтогаз, - в частности отметил он. - Это и критический элемент безопасности поставок газа населению, причем без прямого государственного регулирования".

В рамках балансирующей группы "Нафтогаз" будет обеспечивать газосбытовые предприятия объемами газа, которые им реально необходимы для устойчивого и бесперебойного газоснабжения населения. Условия будут равными, а манипуляции с газом - невозможными.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" перечислил преимущества нового подхода:

Безопасность поставок - ровно столько газа, сколько необходимо для населения // Ранее контракты "Нафтогаза" с газосбытовыми компаниями предусматривали фиксированные объемы поставок - в определенные месяцы газа могло не хватать, в другие - возникал избыток;

Одинаковые условия для всех газосбытовых предприятий. Цена для всех одинаковая - 7,42 грн. Честная конкуренция. Прозрачная маржа поставщиков // Ранее контракты предусматривали разную цену поставки газа Нафтогазом для различных газосбытовых компаний. Даже те, кто заключали соглашения с "Нафтогазом" в один день, почему-то имели разные цены;

Невозможность перепродажи и махинаций с газом для населения // Ранее газосбыты не имели никаких преград для перепродажи "остатков" газа, полученного за 7,42 грн, по цене 30 грн и выше. Когда же газа не хватало - балансировка системы ложилось на оператора ГТС;

Европейский инструмент // Он лишен недостатков таких подходов, как прямое государственное регулирование (под маркой ПСО, прайс кепов), или монополистический «либеральный» рынок, который работает до первого скачка цен.

Как отметил Юрий Витренко, новые контракты будут действовать до мая. В дальнейшем планируется переход на биржевую торговлю. Это потребует централизованного клиринга и ликвидности годовых контрактов. Кроме того, необходимо обеспечить полную интеграцию данных и диджитализацию процессов в треугольнике "платежка - адресная помощь - платежеспособность потребителей".

Также есть ряд других, иногда тоже революционных, инициатив, над которыми Нафтогаз еще работает:

Месячные счета на базе летнего профиля с пересчетом раз в год // Это защитит потребителей от пиковой финансовой нагрузки зимой;

// Это защитит потребителей от пиковой финансовой нагрузки зимой; Переход на одну платежку за поставки газа и его распределение // Сейчас потребители получают по две платежки, это неудобно;

// Сейчас потребители получают по две платежки, это неудобно; Внедрение единого тарифа на распределение для потребителей с последующим перераспределением между операторами // Сейчас потребители разных регионов платят за распределение газа по разным тарифам — это несправедливо;

// Сейчас потребители разных регионов платят за распределение газа по разным тарифам — это несправедливо; Внедрением стимулирующих тарифов, которые отражают только расходы «эффективного оператора» // Неэффективность отдельных операторов не должна перекладываться на потребителей;

// Неэффективность отдельных операторов не должна перекладываться на потребителей; Введение платы для облгазов за пользование сетями без повышения тарифов для потребителей // Сейчас они пользуются государственными сетями бесплатно;

// Сейчас они пользуются государственными сетями бесплатно; Внедрение алокационных соглашений ;

; Имплементация принципа нейтральности балансировки // Оператор ГТС не должен получать финансовую выгоду или испытывать финансовые потери вследствие балансировки;

// Оператор ГТС не должен получать финансовую выгоду или испытывать финансовые потери вследствие балансировки; Внедрение стимулов и создание возможностей для повышения уровня энергоэффективности.

Юрий Витренко