"Северного потока-2": в США выступили против газопровода [ Редактировать ]
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В понедельник, 4 октября, глава пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса заявила, что в США продолжат выступать против "Северного потока-2" после закачки газа в первую нитку газопровода.
Вашингтон также по-прежнему считает российский трубопровод геополитическим проектом Москвы.
Прайс в ходе телефонного брифинга сказала:
Наша политика (в отношении "Северного потока-2" - ред.) предельно ясна, в том числе относительно совместного заявления с Германией несколько месяцев назад. Мы продолжим выступать против этого газопровода. Мы считаем, что это геополитический проект России.
Представитель Госдепартамента добавил, что США продолжат выполнять законодательство в плане исполнения введенных ранее санкций.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".
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