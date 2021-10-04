В понедельник, 4 октября, глава пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса заявила, что в США продолжат выступать против "Северного потока-2" после закачки газа в первую нитку газопровода.

Вашингтон также по-прежнему считает российский трубопровод геополитическим проектом Москвы.

Прайс в ходе телефонного брифинга сказала:

Наша политика (в отношении "Северного потока-2" - ред.) предельно ясна, в том числе относительно совместного заявления с Германией несколько месяцев назад. Мы продолжим выступать против этого газопровода. Мы считаем, что это геополитический проект России.

Представитель Госдепартамента добавил, что США продолжат выполнять законодательство в плане исполнения введенных ранее санкций.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.