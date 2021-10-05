Мужчина на глазах у людей до смерти забил соседа палкой и ножом [ Редактировать ]
Источник: Національна поліція
В Одесской области, в одном из сел, мужчина посреди улицы избил соседа палкой по голове на глазах у людей и нанес удар ножом в грудь. Пострадавший умер. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области.
По данным правоохранителей:
- подозреваемому - 55 лет,
- жертве - 45.
Мужчина убил соседа после того, как тот повредил его забор подводой.
Пока селяне вызвали медиков и полицию, правонарушитель пошел прятать окровавленные орудия преступления и одежду. Их правоохранители позже нашли, а фигуранта задержали.
По факту умышленного убийства начато уголовное производство (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса). Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, что под Черкассами мужчина бросился с ножом на полицейского, помешавшему ему совершить самоубийство.
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