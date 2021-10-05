Власть увеличивает налоговую нагрузку на бизнес и простых людей для того, чтобы финансировать силовиков, расходы на содержание которых увеличиваются в каждом госбюджете. Об этом в кулуарах ВР заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь"Юрий Бойко, комментируя решение парламента о рассмотрении законопроекта №5600 по сокращенной процедуре.

"Нет там никакой борьбы с олигархами, есть просто желание по-быстрому протащить этот закон, потому что им нужно чем-то "кормить" силовиков, прокуроров и судей, которые от них зависят", - подчеркнул Сопредседатель ОП-ЗЖ.

По его словам, у власти нет желания скрупулезно разобраться в проблеме и сделать закон, который действительно будет выводить экономику из тени, привлекать инвестиции и наполнять бюджет. Политик добавил, что повышением налогов и ужесточением администрирования инвестиционный климат в кризис не улучшишь. Сейчас, наоборот, необходимо снижать налоги для малого и среднего бизнеса, фермеров и увеличивать господдержку базовых отраслей промышленности.

"Это просто попытка власти наскоком решить сиюминутные проблемы по наполнению бюджета, которые получились из-за того, что не занимались экономикой и предприятиями, а сейчас хотят содрать последнее с бизнеса – это полностью разрушительная политика. Поэтому мы будем голосовать против этого закона", - резюмировал Юрий Бойко.