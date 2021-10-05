"Оппозиционная платформа - За жизнь" инициирует создание специальной комиссии для контроля отопительного сезона и выполнения обещания власти не повышать тарифы для населения. Об этом заявил Сопредседатель ОП-ЗЖ Юрий Бойко. в эфире телеканала "Наш" в понедельник, 4 октября.

"Начинается отопительный сезон. Парламент должен осуществить действенный контроль этого вопроса. Необходимо создать специальную комиссию, которая будет контролировать выполнение Меморандума о неповышении тарифов для населения, подписанного властью и некоторыми представителями местных общин. Говорю "некоторыми", поскольку приглашены были не все. После множества провалов и отговорок власти, люди не верят в то, что эта команда будет выполнять взятые на себя обязательства. И поэтому мы, парламент, должны проконтролировать, чтобы цена отопления на самом деле была такой, какая прописана в меморандуме", - подчеркнул Юрий Бойко.

Оппозиционный политик добавил, что сейчас важно обеспечить поддержкой не только людей и бюджетную сферу, но и промышленность. Ведь стоимость газа более 1000 долларов приведет к подорожанию, в том числе, основных продуктов питания и товаров первой необходимости, и они станут недоступными для людей.

"Если этого не сделать, то хлеб станет просто золотым, ведь 70% его себестоимости – это природный газ. Единственный выход, который я вижу в этой ситуации, - это смешивание импортного газа с газом внутренней добычи, себестоимость которого составляет 2,5 тысячи гривен", - отметил Сопредседатель ОП-ЗЖ.

Кроме того, по его словам, необходимо предоставить субсидии всем гражданам, которые будут в них нуждаться, а также предусмотреть в бюджете дополнительную субвенцию регионам на прохождение отопительного сезона не менее 16 млрд гривен.

Политик добавил, что уже сейчас необходимо начинать переговоры с РФ по заключению прямых контрактов на поставку газа, поскольку это позволит значительно снизить стоимость коммунальных услуг для населения.

"Только таким образом мы сможем выйти из тупика, в который завела энергетическую отрасль сегодняшняя власть", - резюмировал Юрий Бойко.