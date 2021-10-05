Отказ от прямых поставок газа в Украину - предательство интересов собственных граждан - ОПЗЖ [ Редактировать ]
Очередной отказ официального Киева от переговоров о прямых поставках российского газа в Украину – это преступление против собственных граждан. Власть в который раз предала интересы украинцев и наплевала на энергетическую безопасность государства в угоду своим нездоровым политическим амбициям.
Сегодня Украина, наверное, единственная в Европе страна, которая открыто говорит о газе как о геополитическом оружии, озвучивая абсолютно надуманные обвинения в адрес Венгрии, Германии, России и прочих стран. Требуя от других государств выполнения своих желаний, Украина в очередной раз заняла деструктивную позицию и подтвердила собственную недоговороспособность в важнейшем для международных партнеров энергетическом вопросе.
Но хуже всего то, что заложником сложившейся ситуации является украинский народ. В условиях, когда при +20 градусах цена газа на европейских биржах уже превысила $1200 за тысячу кубометров, Украина отказывается заключать контракты о прямых поставках с Россией, как это делают многие европейские страны, чем ставит под вопрос безопасное прохождение осенне-зимнего периода.
Если бы власть воспользовалась уникальной возможностью ‒ теми договоренностями, которых сумели достичь представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Москве еще в 2019 году, страна уже два года могла бы закачивать в свои хранилища голубое топливо по $175 за тысячу кубометров.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет: отказ власти от прямых поставок газа по льготной цене ‒ это ключевой элемент тарифного геноцида, ведь такое решение ударит по благосостоянию каждой украинской семьи.
Уже сегодня отопительный сезон в Украине под угрозой срыва. Не сумев накопить необходимое количество энергоресурсов и обеспечить их доступность для населения, правительство пытается переложить ответственность за высокие коммунальные тарифы на местные власти. При этом официальный Киев продолжает бездействовать, игнорируя серьезные риски, с которыми может столкнуться страна уже через несколько месяцев ‒ с наступлением холодов.
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"
по теме
Достижение гендерного равенства, расширение прав и возможностей женщин и девочек, рост влияния женщин на принятие важных государственных решений во многом зависит от качественной, правильно выстроенной работы с молодым поколением
На внеочередных выборах харьковского городского головы "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддерживает Михаила Добкина
"Оппозиционная платформа - За жизнь" категорически не согласна с бюджетной политикой власти, которая продолжает курс на накопление долгов и увеличение бедности
Растущие цены на энергоносители окажутся неподъемными для большинства домохозяйств уже в этом отопительном сезоне
Правительство не просто самоустранилось от решения тарифных проблем из-за растущих цен на газ, но и переложило их на плечи людей и местных бюджетов – а это недопустимо