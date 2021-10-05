Очередной отказ официального Киева от переговоров о прямых поставках российского газа в Украину – это преступление против собственных граждан. Власть в который раз предала интересы украинцев и наплевала на энергетическую безопасность государства в угоду своим нездоровым политическим амбициям.

Сегодня Украина, наверное, единственная в Европе страна, которая открыто говорит о газе как о геополитическом оружии, озвучивая абсолютно надуманные обвинения в адрес Венгрии, Германии, России и прочих стран. Требуя от других государств выполнения своих желаний, Украина в очередной раз заняла деструктивную позицию и подтвердила собственную недоговороспособность в важнейшем для международных партнеров энергетическом вопросе.

Но хуже всего то, что заложником сложившейся ситуации является украинский народ. В условиях, когда при +20 градусах цена газа на европейских биржах уже превысила $1200 за тысячу кубометров, Украина отказывается заключать контракты о прямых поставках с Россией, как это делают многие европейские страны, чем ставит под вопрос безопасное прохождение осенне-зимнего периода.

Если бы власть воспользовалась уникальной возможностью ‒ теми договоренностями, которых сумели достичь представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Москве еще в 2019 году, страна уже два года могла бы закачивать в свои хранилища голубое топливо по $175 за тысячу кубометров.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет: отказ власти от прямых поставок газа по льготной цене ‒ это ключевой элемент тарифного геноцида, ведь такое решение ударит по благосостоянию каждой украинской семьи.

Уже сегодня отопительный сезон в Украине под угрозой срыва. Не сумев накопить необходимое количество энергоресурсов и обеспечить их доступность для населения, правительство пытается переложить ответственность за высокие коммунальные тарифы на местные власти. При этом официальный Киев продолжает бездействовать, игнорируя серьезные риски, с которыми может столкнуться страна уже через несколько месяцев ‒ с наступлением холодов.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"