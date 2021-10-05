В столице приняли меры для ограничения движения по центральным улицам в связи с приездом президента Государства Израиль Ицхака Герцога. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Таким образом, сотрудники полиции ограничили дорожное движение по отдельным центральным улицам столицы в связи с приездом иностранной делегации.

Полиция Киева официально сообщает, что действительно было ограничено дорожное движение по отдельным центральным улицам столицы в связи с проездом иностранной делегации во главе с Президентом Израиля.

Отмечается, что в связи с многодневным пребыванием главы Израиля и его делегации в Киеве - в столице возможны дальнейшие ограничения дорожного движения и свободного доступа граждан на конкретно взятые территории.

Читайте также, на Киев "обрушился" дождь, который быстро "заблокировал" движение на основных улицах столицы. Город остановился в пробках, движение было также затруднено на Гаванском, Северном, Дарницком мостах и мостах Метро и Патона. На въезде на Южный мост с левого берега также пробки.

Кроме того, в столице на Броварском проспекте начнутся ремонтные работы, в связи с чем движение транспортных средств будет ограничено. Работы будут проводиться сотрудниками ремонтной службы на участке от Черниговской площади до станции метро "Лесная".