В городе Измаил, который находится в Одесской области, произошло возгорание на территории судоремонтного завода. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

Согласно данным спасателей, пожар возник в каюте пришвартованного буксира, который находился на территории судоремонтного предприятия на время ремонта.

Отмечается, что пожарный расчет, который прибыл на место происшествия, локализовал огонь, бушевавший на площади 60 квадратных метров. Известно, что к тушению возгорания привлекли 5 единиц техники, а также 18 человек личного состава. Известно, что вследствие происшествия жертв и пострадавших, к счастью, нет.

Фото: ГСЧС

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Кроме того, в городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, произошло возгорание в общежитии Межрегионального центра подготовки уволенных в запас военнослужащих, спасатели выяснили, что возгорание возникло в одной из комнат, которая находилась на первом этаже девятиэтажного дома.

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