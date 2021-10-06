Наші укріплення поблизу Світлодарської дуги - це форпост, який врізається в лінію оборони противника.

На Донбасі за минулу добу - шість ворожих атак. Унаслідок обстрілу один військовий поранений. Ворог бив у напрямку Новотошківського та Красногорівки. Накривав із протитанкових та автоматичних гранатометів. А біля Трьохізбенки й зі стрілецької зброї. Українські бійці відкривали вогонь у відповідь. З позицій наших захисників - Руслан Смєщук.

Далеко в степу видно дим. На позиціях ворога щось догорає. Наші укріплення поблизу Світлодарської дуги - це форпост, який врізається в лінію оборони противника. В армійських окопах помітні сліди від влучання ВОГів - гранат, випущених з автоматичного гранатомета.

Нещодавно наші передові позиції опинилися під щільним ворожим вогнем.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Сначала з кулеметів почали крити, потім з автомата, далі було декілька приходів РПГ, і почали з АГС накривати. То двері в бліндад відкривалися, земля трусилася.

Ось на цьому відео ворожий гранатометник стріляє з РПГ.

А це вже важкий автоматичний гранатомет. Саме з такої зброї накривали днями ці позиції. АГС - особливо небезпечний, адже стріляє по навісній траєкторії і може влучити в окоп.

Іван, військовослужбовець Збройних сил України:

Він стріляє очередями, ВОГами, їх багато падає, і сховатися тяжко. Осколки маленькі сильно ранять.

У таких випадках армійці зазвичай відповідають вогнем.