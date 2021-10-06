Сенатори закликають Байдена вислати 300 російських дипломатів [ Редактировать ]
Дипломатична суперечка. Американські сенатори закликають Джо Байдена вислати 300 російських дипломатів, якщо Росія не погодиться на пропорційне збільшення штату американських представництв.
У відкритому листі вони вказали, що на території США працює близько 400 російських диппредставників, тоді як у Росії - лише близько сотні американців.
Ще кількасот найманих посольством працівників Росія прирівняла до дипломатів, хоча дипломатичної роботи ці люди не ведуть.
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