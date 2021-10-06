У відкритому листі вони вказали, що на території США працює близько 400 російських диппредставників.

Дипломатична суперечка. Американські сенатори закликають Джо Байдена вислати 300 російських дипломатів, якщо Росія не погодиться на пропорційне збільшення штату американських представництв.

У відкритому листі вони вказали, що на території США працює близько 400 російських диппредставників, тоді як у Росії - лише близько сотні американців.

Ще кількасот найманих посольством працівників Росія прирівняла до дипломатів, хоча дипломатичної роботи ці люди не ведуть.