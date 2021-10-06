"Северный поток-2" еще не получил разрешения на транспортировку газа - Меркель [ Редактировать ]
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российский трубопровод "Северный поток-2" еще не получил разрешения на поставки газа в Европу.
В то же время она отметила, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа.
"Газопровод "Северный поток-2" еще не одобрен для транспортировки газа", - сказала немецкий канцлер.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".
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