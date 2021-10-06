Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российский трубопровод "Северный поток-2" еще не получил разрешения на поставки газа в Европу.

В то же время она отметила, что Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа.

"Газопровод "Северный поток-2" еще не одобрен для транспортировки газа", - сказала немецкий канцлер.

После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.