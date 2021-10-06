Конгрес США закликає ввести надзвичайний стан у Каліфорнії [ Редактировать ]
Витік нафти на узбережжі Каліфорнії може призвести до катастрофічних наслідків для природи. У Конгресі звернулися до президента Джо Байдена із закликом запровадити у штаті надзвичайний стан.
Це дозволить залучити державні кошти для подолання наслідків витоку. Нагадаю, минулої суботи на нафтовій свердловині в Каліфорнії сталася аварія. У води Тихого океану потрапило приблизно три тисячі барелів нафти. У прилеглих районах закриті всі пляжі, заборонено ловити рибу. Нині на місці працюють надзвичайники.
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У Конгресі звернулися до президента Джо Байдена із закликом запровадити у штаті надзвичайний стан. Це дозволить залучити державні кошти для подолання наслідків витоку.
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Пляжі вздовж узбережжя забруднені. На берег викинуло мертву рибу та птахів. Причину аварії з'ясовують.
У Конгресі звернулися до президента Джо Байдена із закликом запровадити у штаті надзвичайний стан.
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