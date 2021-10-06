Витік нафти на узбережжі Каліфорнії може призвести до катастрофічних наслідків для природи. У Конгресі звернулися до президента Джо Байдена із закликом запровадити у штаті надзвичайний стан.

Це дозволить залучити державні кошти для подолання наслідків витоку. Нагадаю, минулої суботи на нафтовій свердловині в Каліфорнії сталася аварія. У води Тихого океану потрапило приблизно три тисячі барелів нафти. У прилеглих районах закриті всі пляжі, заборонено ловити рибу. Нині на місці працюють надзвичайники.