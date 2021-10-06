В Техасе, в средней школе Тимбервью неизвестный открыл стрельбу. По меньшей мере несколько человек ранены.

Отмечается, что полиция оцепила здание школы, которое на данный момент закрыто. Родителей просят ожидать эвакуированных учеников в центре питания студентов.

Согласно данным другого СМИ DFW Scanner, над школой патрулирует полицейский вертолет. Правоохранителям удалось проникнуть в здание. Сейчас они ищут подозреваемых и жертв. Стрелка описали, как черного мужчину, который одет в серую кофту. По неофициальным данным, он скрылся на автомобиле с места событий.

Читайте также, в Киевской области в Броварах случилось происшествие. Так, неизвестный открыл стрельбу прямо посреди улицы, в настоящее время о подробностях произошедшего не сообщается. В момент стрельбы по улице шли люди.

Кроме того, в Полтаве мужчина похитил женщину со стрельбой и скрылся на авто. Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника, ранения от стрельбы получил прохожий 1990 года рождения, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

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