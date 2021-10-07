Злива накрила вулиці Лондона [ Редактировать ]
Злива накрила вулиці Лондона. Затопило будівлі, автошляхи та декілька ліній метро. Упродовж однієї години випало 26 міліметрів опадів.
У деяких районах рух транспорту ускладнився, а подекуди - був повністю заблокований. На вулицях виникли затори. Люди не постраждали.
по теме
У північному регіоні Лігурія тривалі дощі спричинили повені. Через перекриті дороги довелося навіть зупинити місцеві вибори.
Місцеві жителі кидали свої затоплені автівки просто на дорозі. Тамтешні метеорологи вже назвали зливу аномальною, та зазначили - таке в Словенії трапляється раз на два сторіччя.
Місцеві жителі кидали свої затоплені автівки просто на дорозі. Тамтешні метеорологи вже назвали зливу аномальною, та зазначили - таке в Словенії трапляється раз на два сторіччя.
Негода знищила врожай винограду, посіви хурми та цитрусових. Місцеві фермери повідомлять про збитки на вісім мільйонів євро.
Метеорологическое лето в Киеве в этом году завершилось на три дня позже климатической нормы