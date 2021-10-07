Группа исследователей из Киевского национального университета имени Тараса Шевченко стали первыми в Украине соавторами работы Беньямина Листа, которая получила Нобелевскую премию по химии. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Были отмечены исследователи химического факультета КНУ имени Тараса Шевченко Александр Григоренко, директор Института высоких технологий (ИВТ) КНУ имени Тараса Шевченко профессор Игорь Комаров и бывший аспирант ИВТ Андрей Тимцуник.

Исследователи химического факультета КНУ имени Тараса Шевченко Александр Григоренко, директор Института высоких технологий (ИВТ) КНУ имени Тараса Шевченко профессор Игорь Комаров, бывший аспирант ИВТ Андрей Тимцуник - первые и на данный момент единственные в Украине соавторы Нобелевского лауреата по химии 2021 Беньямина Листа.

Отмечается, что немецкий ученый Лист вместе с американским коллегой Дэвидом Макмиланом получили Нобелевскую премию в 2021 году за развитие асимметрического органокатализа.

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