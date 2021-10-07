В Днепре пытались провернуть схему по покупке томографа для Днепровского онкоцентра. Об этом пишет издание DSnews.

"Замысел был в том, чтобы создать условия тендера под один конкретный томограф, и провернуть сделку "в одни ворота". Но замысел этот не реализовался. Хотя как правило, подобные сделки происходят без накладок.А история получилась следующая: в мае Днепровский онкоцентр разместил объявление о тендере по закупке оборудования для больницы - томографа.Чтобы прошли торги, необходимо минимум два участника. И вот на тендер выходят две компании ТОВ КІНД ІНТЕРСЛУХ КИЇВ и ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРТЕК МЕДІКАЛ ГРУП", - говорится в материале.

После этого, как пишут журналисты, на торги выходят ТОВ "Укр Мед Сервіс" и ТОВ ФОРАМЕД с оборудованием китайского производства, а чуть позже присоединяется и ТОВ "АЙДІА ТЕХ" с оборудованием украинского производства.

"На эти компании начинаются нападки со стороны организатора, будто кто-то очень не хочет лишних участников. И… предложения представителей китайского и украинского производителей организаторы торгов отстраняют от участия в тендере. (Хотя причины для этого были явно высосаны из пальца). То есть, на этапе предложений убирают всех участников, кроме двух представителей "Сименса". А в частности – ТОВ "КИНД ИНТЕР СЛУХ", - говорится в материале.

"Интерслух"фигурировал в расследованиях журналистов, по сведениям СМИ, из-занеформального "короля медзакупок" Николая Кузьмы. Согласно материалу, руководитель участвующего в торгах "Интерслуха" - лишь представитель Кузьмы.

"С влиянием тайных покровителей или без, но "Интерслух" пробивается дальше, а недовольство происходящим участники торгов высказывали в виде жалоб организаторам.Кто знает, чем закончилась бы эта история, если бы не вмешался бы Антимонопольный комитет, отреагировав на жалобу "Форамед". Вмешательство АМКУ закончилось… отстранением одного из двоих единственных участников, допущенных к тендеру. То есть, торги поставили на паузу", - пишет СМИ.

Также отмечается, что"согласно записи разговоров между фигурантами этой истории… существует явный сговор между представителями "ИНТЕРСЛУХа" и Областного онкоцентра Днепра".

"В этой ситуации в центре скандала оказался мировой производитель Siemens, точнее не сама компания, а ее региональные представители "КИНД ИНТЕР СЛУХ", - подчеркивают авторы материала.