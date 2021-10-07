Першу у світі вакцину проти малярії схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я. Препарат почали розробляти ще у 1987, а перші масові випробування почалися чотири роки тому. За даними ВООЗ, вакцину треба вводити чотири рази. Її ефективність - 30 відсотків. Але захист зникає вже за кілька місяців. Серед побічних ефектів відомо про підвищення температури й судоми. Та попри це науковці запевняють: препарат може запобігти смерті сотень тисяч дітей в Африці.

Матшидісо Моеті, директорка Регіонального відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я в Африці: