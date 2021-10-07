С начала года на украинские номера зарегистрировали 355,6 тысяч авто/ фото: autoassa.ru

На территории Украины в сентябре 2021 года увеличился спрос на б/у легковые автомобили, которые были ввезены из-за границы. Такой показатель опережает прошлогодний в полтора раза. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтопрома".

Согласно данным, самой популярной маркой автомобиля является Volkswagen Passat (продано 3,5 тысяч единиц), также на втором месте находится Volkswagen Golf (3 тысячи единиц), "бронзу" забрал Renault Megane (2949 автомобилей). Известно, что с начала года на украинские номера зарегистрировали 355,6 тысяч подержанных автомобилей.

Отмечается, что за аналогичный период 2020 года в страну завезли на 47% больше, чем за аналогичный период 2020 года и в 4,7 раза больше, чем количество реализованных в стране новых легковушек.

Читайте также, дизельный мотор очень ценится автомобилистами за его весомые достоинства: надежность, выносливость, долговечность, отличная тяга "на низах", а самое главное – экономичность. Однако несмотря на вышеописанные плюсы, большинство водителей выберут традиционный бензиновый мотор.

Кроме того, Кабинет министров Украины принял постановление о проведении экспериментального проекта о таможенном оформлении автомобилей с помощью приложения "Дія". Для десятков тысяч украинцев ввоз авто часто превращался в ограничения, неудобства и затяжки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.