Когда в Киеве начнется отопительный сезон: Кличко сделал заявление [ Редактировать ]
В Киеве отопительный сезон уже стартовал для бюджетных организаций и учреждений, а в жилые дома тепло могут дать в ближайшие дни, заявил мэр столицы Виталий Кличко 7 октября в начале заседания Киевсовета.
"С начала этой недели теплоснабжающие предприятия Киева начали подавать тепло в больницы, детские сады и школы. Учитывая погодные условия, мы уже за считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов", - рассказал градоначальник.
Вместе с тем Кличко обратил внимание на проблему цены природного газа, актуальная стоимость которого выше прошлогодней в 8 раз, и той, что заложена в тариф предприятия.
"Именно поэтому сегодня мы должны принять решение в интересах потребителей. Которое, с одной стороны, предоставит городу возможность уверенно войти в зиму, имея необходимые запасы газа. А с другой - не допустить роста тарифов на тепло для населения", - заявил мэр.
По словам Кличко, для этих целей в столице "могут и должны" воспользоваться дополнительными ресурсами.
"Это очень важный вопрос", - добавил он.
Ранее сообщалось, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения.
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