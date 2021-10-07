Украинский язык сделали официальным в Бразилии [ Редактировать ]
Источник: Nossa Gente
В Бразилии, в муниципалитете Прудентополис (штат Парана) сделали официальным украинский язык. Об этом сообщает местное издание Nossa Gente.
За расширение статуса украинского языка местные депутаты проголосовали единогласно на пленарном заседании городского совета.
Украинский язык является в Прудентополисе вторым по распространенности после португальского. В этом городе проживает огромная диаспора украинских иммигрантов, в основном из Тернопольской области, с которой муниципалитет установил дружеские отношения.
По словам автора законопроекта Маурисио Босака, расширение прав и статуса украинского языка в Прудентополисе, "помимо уважения к этому великому культурному наследию, внесет большой культурный, научный и туристический вклад в муниципалитет".
На юге Бразилии проживает огромное количество иммигрантов из Европы. В различных регионах южной Бразилии, в регионах с компактными общинами, говорят на разных языках: итальянском, немецком, польском, украинском, японском, арабском и языках коренных народов.
Например, в Помероде преобладает немецкий язык, а в Серрафина Коррейя и Кашиас-ду-Сул - итальянский.
Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов предложил перевести украинский язык на латинские символы.
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