Індія стане відкритою для туристів вперше за півтора року [ Редактировать ]
Від 15 жовтня Індія відкрита для подорожувальників.
Туристичні візи видаватимуть тим, хто прибуває чартерними літаками, а вже з 15 листопада і регулярними рейсами.
Нагадаю, через спалах коронавірусу і складну епідситуацію Індія не пускала туристів півтора року. А ця галузь важлива - щороку країну відвідують мільйони людей.
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