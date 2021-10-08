В пятницу, 8 октября в Шевченковском районе Киева вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Отмечается, что возгорание произошло в недействующем здании.

8 октября в 05:14 поступило сообщение о пожаре на ул. Дмитриевской, 23, что в Шевченковском районе столицы.

По прибытию на место пожарных было установлено, что горит одноэтажное недействующее здание на ориентировочной площади 400 кв. м.

В 06:13 пожар был локализован и в 07:13 - ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара будет устанавливать следствие.

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Кроме того, в городе Кривой Рог, который находится в Днепропетровской области, произошло возгорание в общежитии Межрегионального центра подготовки уволенных в запас военнослужащих, спасатели выяснили, что возгорание возникло в одной из комнат, которая находилась на первом этаже девятиэтажного дома.

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