В киевском метро будет суббота бесплатного проезда в метро [ Редактировать ]
Источник: КГГА
В субботу, 9 октября, киевляне и гости столицы смогут воспользоваться подземкой бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
Бесплатный день в метро пассажирам в рамках рекламной акции дарит один из коммерческих банков.
В течение дня всем желающим будут выдавать специальные QR-билеты в кассах метрополитена.
Впервые подобная акция проводилась в столичном метрополитене 1 октября. Тогда банк выкупил и подарил пассажирам один миллион QR-билетов.
Напомним, что в столичном метрополитене и "Киевпастрансе" просят мэрию повысить тарифы на проезд в общественном транспорте Киева. Обоснованной ценой за поездку считают 21 грн. В настоящее время стоимость проезда в столичной подземке составляет 8 грн.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что себестоимость проезда в Киеве - 15 грн. Столичные власти признали, что в Киеве вскоре подорожает стоимость проезда, сейчас идет калькуляция нового тарифа.
Ранее "Подробности" писали о предметах, которые чаще все останавливают эскалаторы в метро.
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