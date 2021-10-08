На один день метро в Киеве станет бесплатным Источник: КГГА

В субботу, 9 октября, киевляне и гости столицы смогут воспользоваться подземкой бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Бесплатный день в метро пассажирам в рамках рекламной акции дарит один из коммерческих банков.

В течение дня всем желающим будут выдавать специальные QR-билеты в кассах метрополитена.

Впервые подобная акция проводилась в столичном метрополитене 1 октября. Тогда банк выкупил и подарил пассажирам один миллион QR-билетов.

Напомним, что в столичном метрополитене и "Киевпастрансе" просят мэрию повысить тарифы на проезд в общественном транспорте Киева. Обоснованной ценой за поездку считают 21 грн. В настоящее время стоимость проезда в столичной подземке составляет 8 грн.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что себестоимость проезда в Киеве - 15 грн. Столичные власти признали, что в Киеве вскоре подорожает стоимость проезда, сейчас идет калькуляция нового тарифа.

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