В Ивано-Франковская областе мэр города Яремче Андрей Мироняк попал в ДТП. Его госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Яремча.

Мэр попал в ДТП. Спасибо всем за слова поддержки и волнения. Глава громады в сознании, находится на обследовании.

Отмечается, что все участники ДТП живы.

По информации ГСЧС в Ивано-Франковской области, ДТП произошло 7 октября около 20 часов в Яремче с участием двух автомобилей.

Прибывшие на место происшествия отключили клеммы аккумуляторных батарей обоих автомобилей и с помощью гидравлического оборудования провели деблокирование из кузова одного из автомобилей травмированного водителя. Водителя другой машины спасатели перенесли в карету "скорой".

Напомним, в начале октября в Польше погиб 23-летний украинский заробитчанин. Парень рисовал разметку на скоростной дороге S17 между Люблином и Варшавой, когда его сбил грузовик.

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