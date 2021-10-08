Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена главному редактору российской "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса, возглавляющей оппозиционный сайт Rapple, Марии Ресса. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.

Журналистов наградили "за усилия по сохранению свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и мира".

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

Муратов стал третьим россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. До этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.

Дмитрий Муратов и Мария Ресса

Напомним, что Нобелевскую премию, названную в честь ее учредителя Альфреда Нобеля, присуждают за выдающиеся научные исследования и революционные изобретения в области медицины, физики, химии, литературы, экономики и в области установления мира во всем мире. В этом году размер награды составляет $1,2 млн.

Ранее на этой неделе были объявлены лауреаты Нобелевской премии за 2021 год в области в области физиологии и медицины (как живые организмы чувствуют температуру), физики (изучение сложных систем), химии (новые методы синтеза молекул) и литературе (Абдулразак Гурна).

11 октября Нобелевская неделя завершится объявлением лауреатов премии по экономике.