Нобелевскую премию мира получили журналисты из России и Филиппин [ Редактировать ]
Источник: Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук
Нобелевская премия мира за 2021 год присуждена главному редактору российской "Новой газеты" Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресса, возглавляющей оппозиционный сайт Rapple, Марии Ресса. Об этом сообщается на сайте Нобелевского комитета.
Журналистов наградили "за усилия по сохранению свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и мира".
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT
Муратов стал третьим россиянином, удостоенным Нобелевской премии мира. До этого приз получали правозащитник Андрей Сахаров и первый президент СССР Михаил Горбачев.
Дмитрий Муратов и Мария Ресса
Напомним, что Нобелевскую премию, названную в честь ее учредителя Альфреда Нобеля, присуждают за выдающиеся научные исследования и революционные изобретения в области медицины, физики, химии, литературы, экономики и в области установления мира во всем мире. В этом году размер награды составляет $1,2 млн.
Ранее на этой неделе были объявлены лауреаты Нобелевской премии за 2021 год в области в области физиологии и медицины (как живые организмы чувствуют температуру), физики (изучение сложных систем), химии (новые методы синтеза молекул) и литературе (Абдулразак Гурна).
11 октября Нобелевская неделя завершится объявлением лауреатов премии по экономике.
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