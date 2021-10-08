На Закарпатье подростки устроили поножовщину в общежитии [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
На Закарпатье 13-летнего подростка пырнули ножом в общежитии. Об этом сообщает "Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи".
Инцидент произошел в четверг, 7 октября в Мукачево. Медиков вызвали в общежитие по улице Писарева. Во время осмотра выяснилось, что у парня колотая рана в области левой почки, которая была нанесена острым предметом.
По словам юноши, ранения он получил во время драки со сверстниками. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение областной детской больницы и прооперировали.
В полиции Закарпатской области сообщают, что парня пырнул ножом его ровесник, сосед по общежитию. Между подростками возник спор, в ходе которой младший ударил старшего в лицо. Тот схватился на нож и метнул в потерпевшего.
Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по заключению которой будет определена степень тяжести травм. Подростку, ранившему сверстник, грозит ограничение свободы на срок до двух лет.
Напомним, что в начале сентября на Закарпатье трое школьников изнасиловали 14-летнюю девочку.
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