Агрессивному подростку грозит до двух лет тюрьмы Источник: Национальная полиция Украины

На Закарпатье 13-летнего подростка пырнули ножом в общежитии. Об этом сообщает "Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи".

Инцидент произошел в четверг, 7 октября в Мукачево. Медиков вызвали в общежитие по улице Писарева. Во время осмотра выяснилось, что у парня колотая рана в области левой почки, которая была нанесена острым предметом.

По словам юноши, ранения он получил во время драки со сверстниками. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение областной детской больницы и прооперировали.

В полиции Закарпатской области сообщают, что парня пырнул ножом его ровесник, сосед по общежитию. Между подростками возник спор, в ходе которой младший ударил старшего в лицо. Тот схватился на нож и метнул в потерпевшего.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса Украины - умышленное легкое телесное повреждение. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по заключению которой будет определена степень тяжести травм. Подростку, ранившему сверстник, грозит ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, что в начале сентября на Закарпатье трое школьников изнасиловали 14-летнюю девочку.