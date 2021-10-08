В пятницу, 8 октября, на севере Афганистана, в городе Кундуз, произошел взрыв в шиитской мечети Сеид-Абад. Об этом сообщает афганское новостное агентство Aamaj News.

На данный момент информация о количестве жертв от разных источников существенно разнится.

Взрыв прогремел при большом стечении людей на пятничную молитву. По предварительным данным, террорист-смертник привел в действие бомбу внутри мечети.

Очевидцы говорят о примерно 100 погибших, еще несколько десятков ранены. В то же время другие местные СМИ пишут о порядка 30 погибших и 70 раненых.

Кроме того, стало известно, что правящий "Талибан" уже возложил ответственность за теракт на "Исламское государство".

Читайте также, в столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв. Сейчас нету сообщений о жертвах либо же пострадавших в результате новых детонаций, также истинные причины взрывов сейчас устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

Кроме того, в результате серии взрывов около аэропорта в Кабуле погибли 90 человек, еще более 150 получили ранения. Несколько контролируемых взрывов в Кабуле устроили американские военные, чтобы уничтожить военные запасы.

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