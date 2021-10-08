Украина находится на пороге сложного отопительного сезона, поскольку непродуманная политика власти уже привела страну к энергетическому кризису. Об этом журналистам в кулуарах парламента заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Тот кризис, в котором оказалась наша страна из-за бездумной политики в газовой отросли, он уже требует вмешательства парламента. Я не верю в то, что меморандум, который был подписан властью и некоторыми представителями органов местного самоуправления, будет исполняться. Уже сейчас к нам поступают сигналы, что он не выполняется, что поставщики выходят на бюджетные организации с предложением о продаже газа за 38 тысяч грн – это неподъёмные цены для бюджетников, для школ, для больниц", - подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель ОП-ЗЖ отметил, что власти в соседних странах ЕС предпринимают сейчас меры по поддержке населения и бизнеса, чтобы пройти зиму и энергетический кризис. Они намерены снижать налоги для производств, связанных с генерацией и распределением энергии. Кроме того, в ЕС увеличивают прямые выплаты домохозяйствам, которые не могут самостоятельно платить за коммуналку. Тогда как у нас власть планирует повышать налоги для бизнеса и населения. Только от принятия налогового законопроекта №5600, по оценкам самой власти, планируется собрать с бизнеса и населения 30 млрд грн. А в проект госбюджета-2022 заложили на 8,8 млрд грн меньше на субсидии населению, чем в текущем году.

По его словам, у власти полное непонимание рисков и всей остроты надвигающегося энергетического кризиса. Юрий Бойко не исключил, что из-за провалов в подготовке к отопительному сезону, власть снова загонит страну в очередной локдаун.

"У нас очень сложно начинается отопительный сезон, потому что и правительство, и НАК провалили закачку природного газа в ПХГ и посадили всю страну на спотовые цены европейского рынка газа. Все это привело к тому, что люди не понимают по какой цене они смогут получить тепло и горячую воду", - заявил политик.

Он добавил, что у людей нет доверия к правительству, поскольку, несмотря на все меморандумы, цена на природный газ повышается. Уже останавливаются крупные промышленные предприятия, которые просто не могут закупать газ по таким драконовским ценам. На улицы выходят люди, представители профсоюзов, чтобы выразить свой протест против грабительских тарифов и бездумных решений власти. По его словам, правительство, провалившее подготовку к отопительному сезону, должно уйти в отставку.

"Мы видим, что есть энергетический кризис, мы будем анализировать всю поступающую с мест информацию. Я буду постоянно поднимать вопрос о том, что парламент должен контролировать ход отопительного сезона, создавать специальную комиссию, потому что правительство не справляется. Наша политсила будет контролировать прохождение отопительного сезона и настаивать на выполнение властью своего обещания не повышать тарифы. Мы будем добиваться рассмотрения наших законопроектов, которые помогут стабилизировать цены на газ и тарифы для украинских семей", - резюмировал Юрий Бойко.