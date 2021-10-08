Украина в ближайшее время перейдет на европейскую модель работы автошкол. В частности, они смогут сократить время подготовки будущих водителей.

Как заявил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, адаптация стандартов к европейским реализуется в рамках курса Украины на вступление в ЕС. На этой неделе Кабинет министров уже принял постановление, которым вносятся изменения в Типовую учебную программу подготовки и переподготовки водителей

Таким образом, оптимизировано минимальное количество учебных часов для подготовки водителя, но при этом сами автошколы не ограничены в возможности дополнительных занятий. Например, по категории "В" сокращено время теоретической подготовки с 100 до 63 часов, время практической подготовки не изменено - ​​40 часов.

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Кроме того, обновлены темы по теоретической и практической подготовке, добавлен учебный раздел "Медицинское обеспечение (меры помощи при ДТП)", также введены темы, касающиеся электромобилей.

"Будущие водители сначала будут проходить весь курс теории в автошколе, сдавать экзамен, и только после успешной его сдачи смогут приступить к практике", - добавил Драпятый.

Напомним, что с апреля 2021 года в Украине поменялись экзаменационные вопросы на получение водительского удостоверения. Стало большое вопросов, связанных с различными нестандартными дорожными ситуациями.