Украина переходит на европейскую модель автошкол [ Редактировать ]
Источник: autonews.ua
Украина в ближайшее время перейдет на европейскую модель работы автошкол. В частности, они смогут сократить время подготовки будущих водителей.
Как заявил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый, адаптация стандартов к европейским реализуется в рамках курса Украины на вступление в ЕС. На этой неделе Кабинет министров уже принял постановление, которым вносятся изменения в Типовую учебную программу подготовки и переподготовки водителей
Таким образом, оптимизировано минимальное количество учебных часов для подготовки водителя, но при этом сами автошколы не ограничены в возможности дополнительных занятий. Например, по категории "В" сокращено время теоретической подготовки с 100 до 63 часов, время практической подготовки не изменено - 40 часов.
Кроме того, обновлены темы по теоретической и практической подготовке, добавлен учебный раздел "Медицинское обеспечение (меры помощи при ДТП)", также введены темы, касающиеся электромобилей.
"Будущие водители сначала будут проходить весь курс теории в автошколе, сдавать экзамен, и только после успешной его сдачи смогут приступить к практике", - добавил Драпятый.
Напомним, что с апреля 2021 года в Украине поменялись экзаменационные вопросы на получение водительского удостоверения. Стало большое вопросов, связанных с различными нестандартными дорожными ситуациями.
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