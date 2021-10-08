Американский актер Вуди Харрельсон ударил мужчину, который без разрешения снимал его с дочерью. Об этом сообщает The Washington Post.

Драка произошла в баре на крыше отеля Watergate в Вашингтоне. Как сообщили полиции свидетели, незнакомый и очевидно пьяный мужчина без разрешения фотографировал звезду Голливуда и его дочь. Вуди Харрельсон подошел к "папарацци" и попросил удалить снимки.

Тот отказался, и в ходе разговора на повышенных тонах набросился на 60-летнего актера него и попытался схватить за шею. Харрельсону пришлось ударить незнакомца, после чего тот ушел.

В полиции сообщили, что актер действовал в "порядке самообороны". Участники потасовки отказались писать заявления друг на друга.

В Вашингтоне Харрельсон снимается в сериале HBO под названием "Сантехники Белого дома" о Уотергейтском скандале. Он играет Ховарда Ханта, бывшего офицера ЦРУ .участвовавшего в прослушке политических оппонентов Ричарда Никсона.

У Вуди Харрельсона есть три дочери: Дени Монтана Харрельсон (1994), Зои Джордано Харрельсон (1996) и Макани Равелло Харрельсон (2006). С кем он был не сообщается.

Вуди Харрельсон известен зрителям по многочисленным ролям в кино. В его послужном списке роли в таких лентах, как "Прирожденные убийцы" (1994), "Народ против Ларри Флинта" (1996), "Старикам тут не место" (2008), "Добро пожаловать в Zомбилэнд" (2009), "2012" (2009), "Голодные игры" (2012, 2013), "Иллюзия обмана" (2013), "Веном"(2018) и многих других.

Харрельсон является лауреатом премии "Эмми", он трижды номинировался на "Оскар" и четыре раза на "Золотой глобус".

Как сообщали "Подробности", Вуди Харрельсон признался, что много лет назад его едва не убили хорватские бандиты.