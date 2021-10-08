В Instagram снова произошел глобальный сбой [ Редактировать ]
Пользователи соцсети Instagram сообщают о сбое в работе вебсервиса. Больше всего жалуются на работу мобильного приложения.
Пользователи Instagram сообщают о сбое в:
- работе приложения - 65%;
- работе вебсайта - 19%;
- работе сервиса в целом - 16%.
Согласно интерактивной карте, наибольшие проблемы с доступом к фотоблогу имеют пользователи западной и восточной части США. В частности, платформа не работает и на территории Западной Европы, а именно в Украине, Румынии, Италии, Испании Греции, Австрии, Польши, Германии и Великобритании. Некоторые из пользователей пожаловались на работу Instagram в Москве и Санкт-Петербурге.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как мистическая ошибка на iPhone глушит Instagram Stories. Также мы рассказывали, чем обернулся глобальный сбой в Facebook.
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