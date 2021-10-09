В городе Мелитополь Запорожской области умер собственник ТМ "Молочная река", один из соучредителей известной в Украине компании "Олком" Евгений Куценко.

Пресс-секретарь полиции Запорожской области Елена Лебединская заявила, что мужчина совершил самоубийство.

По данным издания "РИА-Мелитополь", у 53-летнего бизнесмена в последнее время были проблемы с бизнесом — принадлежащий ему молокозавод оказался на грани закрытия. Это одна из возможных причин трагедии.

В 2014 году Евгений Куценко стрелял в себе в голову из травматического пистолета.

По данным Telegram-канала "Гнилая черешня", тогда причиной отчаянного поступка стал развод с женой.

Тогда он выжил и даже временно примирился с женой – она ухаживала за мужчиной вместе с медиками, после чего все равно ушла.

Ранее сообщали, что в Монако от коронавируса скончался известный российский бизнесмен из списка Forbes.

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