В Мелитополе нашли мертвым известного бизнесмена [ Редактировать ]
Источник: РИА Мелитополь
В городе Мелитополь Запорожской области умер собственник ТМ "Молочная река", один из соучредителей известной в Украине компании "Олком" Евгений Куценко.
Пресс-секретарь полиции Запорожской области Елена Лебединская заявила, что мужчина совершил самоубийство.
По данным издания "РИА-Мелитополь", у 53-летнего бизнесмена в последнее время были проблемы с бизнесом — принадлежащий ему молокозавод оказался на грани закрытия. Это одна из возможных причин трагедии.
В 2014 году Евгений Куценко стрелял в себе в голову из травматического пистолета.
По данным Telegram-канала "Гнилая черешня", тогда причиной отчаянного поступка стал развод с женой.
Тогда он выжил и даже временно примирился с женой – она ухаживала за мужчиной вместе с медиками, после чего все равно ушла.
Ранее сообщали, что в Монако от коронавируса скончался известный российский бизнесмен из списка Forbes.
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