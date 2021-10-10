Экс-президент Грузии и председатель Исполнительного комитета Нацсовета по реформам в Украине Михаил Саакашвили заявил, что расстается со своей супругой Сандрой Рулофс. Об изменениях в своей личной жизни политик сообщил в Facebook, находясь в грузинской тюрьме.

Для тех, кто интересуется личной жизнью. Сейчас я веду гораздо более масштабную борьбу, чем моя личная жизнь. Впрочем, поскольку звучат вопросы об этом, я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви, и я чувствую себя благословенным. Я прошу людей уважать нашу частную жизнь, а также приватность Сандры, к которой я отношусь с глубокой привязанностью, уважением и благодарен ей за невероятную совместную жизнь.

Будет ли развод и новый брак Саакашвили не сообщил. И добавил, что продолжит голодовку в грузинском СИЗО и "настроен идти до конца".

Напомним, что официально Михаил Саакашвили женат на 52-летней подданной Нидерландов Сандре Рулофс, которая также имеет гражданство Грузии. Пара воспитывает двух сыновей: Эдуарда (1995 г. р.) и Николоза 2005 г. р.).

Как сообщали "Подробности", 1 октября Михаил Саакашвили публично признался, что встретил новую любовь. Сердце 53-летнего политика завоевала 30-летняя народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько.