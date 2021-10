Бывший морской пехотинец Дэйв "Динджер" Белл успешно пересек Атлантический океан на лодке в одиночку и без поддержки, что считается одним из первых подобных путешествий в истории.

Дэйв провел 119 дней в Атлантике, двигаясь только на веслах. Свое путешествие он начал из Нью-Йорка 31 мая. Спустя чуть более трех месяцев скитаний 10 октября мужчина прибыл в портовый город Ньюлин на западе Великобритании, сообщает The Independent.

На фотографиях, опубликованных в Twitter, видно, как семья и друзья Дэйва Белла с помпой приветствуют его дома в Ньюлин-Харборе.

Wow. 🤯

•

What a phenomenal human being this man is. 🙌

•

Seen here embracing his Dad after all this time away, it's been an incredibly emotional day. 😭

•

Mainland USA to mainland UK, solo and unsupported......DONE! 🥳🎉🥳🎉 pic.twitter.com/eE4vBTbtoQ