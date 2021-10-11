Британец в одиночку переплыл Атлантику за 119 дней (фото) [ Редактировать ]
Источник: The Independent
Бывший морской пехотинец Дэйв "Динджер" Белл успешно пересек Атлантический океан на лодке в одиночку и без поддержки, что считается одним из первых подобных путешествий в истории.
Дэйв провел 119 дней в Атлантике, двигаясь только на веслах. Свое путешествие он начал из Нью-Йорка 31 мая. Спустя чуть более трех месяцев скитаний 10 октября мужчина прибыл в портовый город Ньюлин на западе Великобритании, сообщает The Independent.
На фотографиях, опубликованных в Twitter, видно, как семья и друзья Дэйва Белла с помпой приветствуют его дома в Ньюлин-Харборе.
Wow. 🤯— Dave “Dinger” Bell (@NY2UKSoloRow) 26 сентября 2021 г.
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What a phenomenal human being this man is. 🙌
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Seen here embracing his Dad after all this time away, it's been an incredibly emotional day. 😭
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Mainland USA to mainland UK, solo and unsupported......DONE! 🥳🎉🥳🎉 pic.twitter.com/eE4vBTbtoQ
Как отмечает Дэйв, путешествие было не из легких: сильнейший шторм едва не потопил лодку, а также мужчина получил серьезный ожог от укуса медузы. Но самое главное, у Дэйва была фобия перед открытой водой, которую он смог преодолеть.
За несколько дней до конца путешествия сильный ветер изменил его направление, заставивший сменить его пункт назначения с Фалмута на Ньюлин. Причем перед финишем путешественник даже отказался от сна на 40 часов, чтобы побыстрее закончить мореплавание.
"Я больше никогда не буду делать ничего экстремального", – признался Белл в интервью BBC по прибытии.
Дэйв "Динджер" Белл до и после путешествия
Усилия британца заключаются в сборе средств для двух благотворительных организаций – Special Boat Service Association и Rock 2 Recovery.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как первое беспилотное судно собирается переплыть Атлантику. Также ранее серфер впервые пересек Атлантику на доске.
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