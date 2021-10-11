Одесское дело - пример нарушения закона стороной обвинения. Как указывает автор - "Непосильность залога - основной тренд в делах НАБУ". В очередной раз НАБУ просит непосильные залоги как для мэра Одессы, так и для обычных служащих. Об этом на своей странице в Facebook написал член Международной Ассоциации уголовных адвокатов (ECBA) Виталий Сердюк.

Так, для Геннадия Труханова сумма залога, которую просит детектив - 120 миллионов гривен, для директора юридического департамента и глав соответствующих комиссий - около 100 миллионов гривен!

Сердюк отметил, что основная цель стороны обвинения - получив на начальном этапе следствия решение о содержании группы лиц под стражей, подменить им в глазах общества итоговый приговор и сформировать убежденность в безоговорочной виновности данных лиц.

При этом, по словам эксперта, доводы стороны обвинения в части обоснования сумм абсурдны: "В случае Инны Поповской НАБУ и САП подсчитали ее доход с самого начала трудовой деятельности (а это 90-е годы) без учета каких-либо затрат за этот период. К нему добавили доход всех ее родственников за прошедшие лет 20 и с помощью данной несложной формулы вывели сумму залога на которую требуют от суда обменять ее свободу. В случае с Олегом Брындаком посчитали стоимость недвижимости всех его друзей по принципу "сбросятся все в складчину". Просто без комментариев".

Эксперт также отметил, что стороной обвинения игнорируется прямой запрет на непомерные залоги, предусмотренный ч.4 ст. 182 УПК Украины.

"В дальнейшем "уговорить" каждого из находящихся под стражей дать показания друг против друга в обмен на ту же свободу, отобранную у человека, который не внёс запредельный залог",- отметил Виталий Сердюк.

По словам члена Ассоциации адвокатов Украины Сердюка, полученные подобным образом показания значительно облегчают детективам НАБУ долгий путь доказательства вины лица.

Сегодня мы увидим, как будут развиваться события на суде во время определения меры пресечения.