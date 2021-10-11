В США умер генерал-майор Армии США Николай Кравцив. Он был единственным украинцем, которого на 100-летие Статуи Свободы в Ню-Йорке лично отметил мэр города медалью Свободы. Об этом сообщил в Facebook представитель украинского "Пласта" Юрич Юзич.

Николай Кравцив родился во Львове, в детстве эмигрировал с родителями сначала в Германию, а потом в США. В одном из интервью будущий генерал вспоминал:

По окончании начальной школы я поступил в военную гимназию, куда попасть не так просто: необходимы были рекомендации сенатора или конгрессмена. Отцу удалось это решить.

В 1955-1959 годах Кравцив учился в военной академии Вест-Пойнт, где стал командиром полка в бригаде кадетов.

После завершения учебы уехал бороться с коммунистами во Вьетнаме, где отбыл две ротации. Получил тяжелое ранение и - за храбрость - три боевых Серебряные звезды.

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В 1972 году был отправлен в Израиль как главный оперативный директор ООН по наблюдению за перемирием на границе с Сирией.

В 1992 году американский генерал вернулся в Украину, помогал реформировать украинскую армию, был советником министра обороны Константина Морозова, входил в группу советников, которую возглавлял Богдан Гаврилишин. Выступал за сохранение призыва в армию.

Молодые ребята должны послужить Украине. Это утвердит их как сознательных граждан молодого государства. Надо лишь упорядочить части, переименовать их, шире использовать казацкие традиции - ведь армия должна быть национальная.

За свою жизнь Николай Кравцив командовал на всех армейских уровнях - от взвода до дивизии. В 80-х годах Кравцив командовал самой большой из четырех американских дивизий, расквартированных в ФРГ - легендарной 3-й дивизией Армии США. Во время Второй мировой войны она была единственной американской военной частью, которая боролась в Европе на всех западных фронтах.

Напомним, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в случае эскалации российской агрессии США не оставят Украину наедине с агрессором и не допустят реализации агрессивных устремлений Кремля.